Ein Materialkoffer der Pirmasenser Feuerwehr wurde nach Angaben der Polizei am Freitag zwischen 17.05 und 17.15 Uhr in der Straße Am Kiesweg gestohlen. Dorthin war die Feuerwehr gerufen worden, um eine Tür zu öffnen, da sich eine 82-jährige Frau in ihrer Wohnung in hilfloser Lage befand. In dem Einsatzkoffer befanden sich Werkzeuge und Maschinen, die die Feuerwehr regelmäßig bei der Hilfeleistung für Personen einsetzt. Die Schadenshöhe beträgt rund 1500 Euro.