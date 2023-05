Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Finale des Westpfalz-Nahe-Pokals für E-Juniorinnen siegte in Marnheim erwartungsgemäß der diese Saison noch ungeschlagene Landesliga-Meister SV Kottweiler-Schwanden mit 4:0 (2:0) gegen die in dieser Runde erstmals an den Start gegangenen U10-Fußballerinnen der „Girlspower“-Abteilung der SG Thaleischweiler. Hat das Maskottchen gefehlt?

Die von Michael Tretter und Andreas Kurz gecoachten Mädchen aus Thaleischweiler und Umgebung hatten sich in einem begeisternden Halbfinale in Schwedelbach in der Verlängerung