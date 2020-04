Die Stadtverwaltung Pirmasens will mit einem Foto-Wettbewerb für die Akzeptanz von Alltagsmasken werben. Ab Montag gilt die Maskenpflicht in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen.

Oberbürgermeister Markus Zwick hat den Startschuss für die Kampagne „PS: Verantwortung tragen“ gegeben. Mit diesem Slogan soll die Bevölkerung sensibilisiert werden. „In einer gemeinsamen Kraftanstrengung haben wir es geschafft, dass das heimtückische Virus in Pirmasens definitiv kein Heimspiel hat. Wer aber meint, die Gefahr sei bereits gebannt, der täuscht sich. Abstands- und Hygieneregeln bleiben das Gebot der Stunde, bis ein Impfstoff verfügbar ist“, wird OB Zwick in einer Pressemitteilung zitiert. Der 43-Jährige appelliert an die Bürger, durch angepasstes Verhalten die zuletzt günstige Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht zu gefährden.

„Tragen Sie am besten immer dann eine Maske, wenn ein Verstoß gegen das Abstandsgebot nicht ausgeschlossen werden kann“, rät Zwick. Einfache Mund-Nasen-Masken schützen zwar nicht den Träger, dafür aber die Mitmenschen, da der Ausstoß von Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten reduziert werde.

Symbol der Rücksichtnahme

Die Kampagne „PS: Verantwortung tragen“ bezeichnet OB Markus Zwick als „ein Symbol der Rücksichtnahme und gelebte Solidarität mit Gefährdeten“. Er wünscht sich, dass der Mund-Nasen-Schutz eine wachsende Akzeptanz erfährt. Dazu beitragen soll außerdem ein Fotowettbewerb. Die Stadt fordert die Pirmasenser dazu auf, Fotos oder Selfies mit Gesichtsmasken einzusenden. Binnen kürzester Zeit haben sich die Masken bereits zum modischen Accessoire entwickelt, schreibt die Stadtverwaltung.

Gesucht werden die schönsten Aufnahmen von Bürgern mit Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum, etwa im Bus, beim Einkaufen, auf der Arbeit oder beim Spazierengehen. Aus den Einsendungen wählt eine Jury die besten Aufnahmen aus. Die Preisträger werden mit „attraktiven Sachpreisen“ ausgezeichnet, heißt es. Darüber hinaus werden die eingereichten Fotos auf der Facebook-Seite der Stadt Pirmasens veröffentlicht. Angesprochen sind Pirmasenser aller Generationen. Teilnehmer können ihre Bilder bis einschließlich 10. Mai per E-Mail an foto@pirmasens.de einreichen, idealerweise im jpg- oder png-Dateiformat. Neben Anschrift und Alter ist der Einsendung noch ein Formular zu den Nutzungsrechten der Bilder beizufügen. Das Dokument steht zum Download auf der Internetseite pirmasens.de/pshilft zur Verfügung.