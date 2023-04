Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Regeln wurden Anfang des Monats gelockert. Die Maskenpflicht ist passé. Während in Gastronomie und Einzelhandel die Leute rein aus Vorsicht immer noch zur Atemschutzmaske greifen, freuen sich andere, Mund und Nase nicht mehr bedecken zu müssen. So ist die Lage in Pirmasens.

„Wir überlassen unseren Kunden, ob sie bei einem Einkauf bei uns eine Maske tragen möchten oder nicht“, sagt Erich Weiss, Geschäftsführer der Pirmasenser Picks-Raus-Filiale.