In allen Dienstgebäuden der Stadtverwaltung Pirmasens besteht für Besucher ab sofort eine Maskenpflicht. Das hat Oberbürgermeister Markus Zwick verfügt. Die Ämter bleiben weiterhin geschlossen und dürfen nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminabsprache betreten werden. „Ich sehe mich in der Verantwortung, mit der Maskenpflicht in städtischen Verwaltungsgebäuden und Einrichtungen einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutz der Besucher und Mitarbeiter zu leisten“, erklärte OB Zwick. „Mir ist sehr wohl bewusst, dass es sich um eine weitere einschränkende Maßnahme handelt, die ich aufgrund der aktuellen Lage jedoch für sinnvoll und notwendig erachte, um das Infektionsrisiko wirkungsvoll zu verringern und die Verbreitung des Virus zu begrenzen“. Es liege im individuellen Interesse und im Interesse des Gemeinwohls, wenn alle wie in den Geschäften auch in den städtischen Einrichtungen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Maskenpflicht gilt auch für Wertstoffhof

Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Maskenpflicht für ausnahmslos alle städtischen Gebäude und Einrichtungen gilt. Dazu zählten auch die Stadtbücherei und der Wertstoffhof Ohmbach. Ausgenommen hiervon sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, dies sei durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.

Infizierter Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne

Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Pirmasens hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das positive Testergebnis wurde dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz am vergangenen Samstag übermittelt. Der Betroffene befindet sich in häuslicher Quarantäne. Er zeige aktuell keine typischen Krankheitssymptome. Die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung des Garten- und Friedhofsamtes wurden umgehend über die aktuelle Entwicklung informiert. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sind aktuell keine weiteren Quarantänemaßnahmen innerhalb der Abteilung erforderlich, so die Stadtverwaltung.