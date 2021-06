Trotz extrem niedriger Infektionszahlen in Pirmasens und der Südwestpfalz gilt auf dem Wochenmarkt weiterhin eine erweiterte Maskenpflicht. Die Stadt verweist in dem Zusammenhang auf die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes.

Auf dem gesamten Exerzierplatz besteht während des Wochenmarktes daher weiterhin die Maskenpflicht mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen wird. Auch wer die Marktfläche ohne Kaufabsicht überquert oder sich dort aufhält, ist verpflichtet, eine Maske zu tragen. Darauf weist das Ordnungsamt hin. Beigeordneter Denis Clauer appelliert an die Bürger, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die erweiterte Maskenpflicht auf dem Exerzierplatz konsequent umzusetzen. „Gerade in Wartesituationen an den Ständen ist es wichtig, weiterhin Vorsicht und Umsicht walten zu lassen.“ Der Wochenmarkt findet jeweils dienstags, donnerstags und samstags zwischen 6 und 13 Uhr statt.

Kommentar: Die Maskenpflicht an Markttagen auf dem Exerzierplatz ist absurd und unverhältnismäßig