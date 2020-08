Mit Konzerten der Gentle Jackets und der Split Point Group startet das lange Kultur-Wochenende in Pirmasens

An kulturelle Veranstaltungen war etliche Monate nicht zu denken. Alles wurde abgesagt – vom Festival Euroclassic bis zum städtischen Kulturprogramm. Doch jetzt, da es erste Lockerungen gibt, wagt sich auch das Pirmasenser Kulturamt aus der Corona-Deckung. Und dass das Publikum begierig ist, Musik wieder live zu erleben, zeigt sich bei der Reihe Sommerintermezzo auf dem Joseph-Krekeler-Platz.

250 Besucher waren es am Donnerstag, aufgeteilt in Sitzgemeinschaften zu je zehn oder drei Personen, geleitet von Pfeilen, die die Laufrichtung vorgaben, und mit Schildern, die auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes hinwiesen. Am Platz ohne Maske, beim Verlassen des Platzes mit Maske. Was anfangs gut klappte, wurde spätestens ab der Pause aber immer weniger beachtet. Man fühlte sich offenbar sicher in der Familie der Pirmasenser Jazz-Fans und der Fans „gepflegter Unterhaltungsmusik“, wie Sänger Ralf Maxstadt die Musik seiner Gentle Jackets charakterisierte.

Auf eine musikalische Zeitreise durch Swing, Soul und Pop nahmen die Gentle Jackets das Publikum mit – wunderbar arrangiert und interpretiert. Musikalisch etwas schwerere Kost servierte danach die Split Point Group um den Pianisten Bernd Adler und die Sängerin Joyce Sommer. Hatten die Gentle Jackets manche Nummer angejazzt, so präsentierte sich Split Point als ausgewachsene Jazz-Band mit spannenden Improvisation.