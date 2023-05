Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pascal Masch kämpft nicht nur mit dem SV Hermersberg um den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga, sondern auch um einen Platz im Kader der Bundeswehr-Nationalmannschaft für die Militär-Weltmeisterschaft Anfang 2023 in Ägypten. In beiden Fällen sieht es ganz gut aus.

Der in Herschberg wohnende Masch ist Zivilangestellter der Bundeswehr am Standort Zweibrücken. Dort wurde er auch zum Verwaltungsfachangestellten ausgebildet und wird aktuell in der