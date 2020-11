Die Polizei eilte am Mittwochabend nach Clausen, wo eine größere Gruppe unterwegs war und Martinsbrezeln verteilte. Die Beamten verhinderten das. Was zunächst skurril klingt, erklärt sich durch den verhängten Lockdown, der die Corona-Pandemie eindämmen soll. Ein Zeuge hatte der Polizei den Menschenauflauf in der Hauptstraße gemeldet. Die Streife traf auf neun Personen, die aus mehr als zwei Haushalten stammten. Das war der Gruppe bewusst, so die Polizei, die die Personalien aufnahm. Die Leute zeigten sich dann einsichtig und zerstreuten sich. Die Beamten haben nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln an die zuständige Bußgeldstelle geschickt.

