Martina Gutzler beendet ihre aktive Zeit als Pfarrerin in der evangelischen Kirche zwar erst Ende September, ihr Engagement als langjährige Klinikseelsorgerin aber bereits jetzt. Am Sonntag verabschiedeten sich deshalb im Rahmen eines Gottesdienstes in der Lutherkirche zahlreiche Weggefährten von der Pfarrerin.

Dekan Ralph Krieger fand in seiner Ansprache zur Entpflichtung lobende Worte über die scheidende Seelsorgerin, die sowohl im Pirmasenser als auch im Rodalber Krankenhaus wirkte. Stets bestens präpariert, habe sie sich am Krankenbett und in der jeweiligen Kapelle gleichermaßen mit Hingabe und Engagement um die Patienten gekümmert. Ihre Planungssicherheit und Verlässlichkeit habe ihr viel Achtung und Sympathie bei den Kollegen eingebracht.

Den Patienten, die sich in einer besonderen Lage befänden, tue es gut, einem Menschen zu begegnen, der sich auch um die Seele kümmere. „Mit Gott reden wie mit einem guten Freund“, habe sie ihm ihre Gebetshaltung geschildert, erzählte Krieger, weshalb er sich gut vorstellen könne, dass sie als „Freundin“ Gottes und Freundin des Menschen im Gebet die Brücke zwischen Patienten und Gott sein könne.

Auch für die Belegschaft, die sonst im Schatten stehe, habe sie immer ein Herz gehabt, betonte der Dekan, der bei der Übergabe des Entpflichtungsdokuments darauf hinwies, dass Martina Gutzler zwar nun von allen Pflichten des Dienstes entbunden sei, jedoch lebenslang Pfarrerin bleibe und damit berufen und gesandt sei zur Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. Die scheidende Krankenhausseelsorgerin kündigte an, zum neuen Lebensabschnitt nach Minden in den Norden Deutschlands umzuziehen.