Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handgemachter hochkarätiger Instrumental-Jazz von erlesener Güte war am Freitagabend wieder in Bernd Adlers Jazzkeller in der Pirmasenser Schäferstraße zu hören.

Seit er sich im Ruhestand befindet, konzentriert sich der Geschäftsmann mit großer Freude und viel Energie auf die Musik. Immer wieder besucht er Jam-Sessions und Jazz-Workshops,