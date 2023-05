Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Pirmasenser Autor Martin Bähr erzählt in seinem Krimi „Schnaps und Mord“ von einem Mord im 19. Jahrhundert in der Südwestpfalz. Christiane Magin verriet er, warum Pirmasens aus seiner Sicht eine schwierige Stadt zum Leben ist.

Herr Bähr, Warum schreiben Sie Krimis?