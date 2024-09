Der Abriss und Neubau einer Schilderbrücke in der Schäferstraße wird im kommenden Jahr zu einer wochenlangen Straßensperrung führen. Rund 200.000 Euro soll die Sanierung der Wegweiser kosten. Über die Art der Umleitung hüllt sich die Verwaltung noch in Schweigen.

Der Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss hörte sich unproblematisch an, zumal der Landesbetrieb Mobilität die meisten Kosten in Höhe von 155.000 Euro tragen wird. An der Pirmasenser Stadtkasse bleiben nur 45.000 Euro an Planung und Verwaltung hängen, wie Bürgermeister Michael Maas erläuterte.

Die Schilderbrücke steht in Höhe des Edeka-Marktes in der Schäferstraße und informiert über den richtigen Weg nach Bitsch, Niedersimten oder Landau und Lemberg. Die Pirmasenser selbst nehmen die Stahlkonstruktion kaum noch wahr. Die Anlage inklusive der daran befestigten Ampeln und einer Mittelinsel sei einem äußerst schlechten Zustand, meinte Maas. Bei der jüngsten Prüfung seien erhebliche Mängel festgestellt worden. Eine Sanierung sei nicht mehr möglich, da Teile der tragenden Konstruktion irreparable Korrosionsschäden aufwiesen, schilderte der Bürgermeister weiter. In diesem Jahr sollen nun die Planungen für den Abriss und Neubau erledigt werden und der Neubau ist für 2025 vorgesehen.

Hussong: „Das muss schneller gehen“

Auf die Frage von Ratsmitglied Gerhard Hussong zu einer eventuellen Straßensperrung wegen der Bauarbeiten, meinte Maas, dass dies nicht über Nacht wie bei anderen Schilderbrücken auf Autobahnen erledigt werden könne, da nicht nur die Brücke sondern auch das Fundament komplett erneuert werden müssten. Außerdem wird eine Mittelinsel entfernt, die ebenfalls wieder neu aufgebaut werden muss. Da in dem Bereich wichtige Versorgungsleitungen und auch Kanäle liegen, werde es eine größere Baustelle. Jörg Groß, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Stadtverwaltung, schätzt, dass die Schäferstraße wohl drei Wochen lang gesperrt werden müsse.

Das Fundament sei sehr aufwändig, was Bürgermeister Maas mit der hohen Windlast durch die Schilder erklärt. 14 Quadratmeter groß seien die vier Wegweiserschilder, die entsprechende Belastungen aushalten müssten. „Das muss schneller gehen“, forderte Hussong energisch und Groß versprach, vielleicht mit zweieinhalb Wochen Sperrung auskommen zu können. Wie die Umleitung während der Bauarbeiten laufen wird, wurde im Hauptausschuss nicht gesagt.