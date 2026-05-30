Wenn die Kreuzung am Landauer Tor für Arbeiten der Stadtwerke voll gesperrt wird, soll zugleich die marode Schilderbrücke auf Höhe des Edeka-Marktes abgerissen und erneuert werden. Das Bauwerk befinde sich in einem „äußerst schlechten Zustand“, teilte Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung, mit. Die Standsicherheit sei nur noch eingeschränkt gegeben.

Die Schilderbrücke sei so stark beschädigt, dass eine Sanierung nicht mehr möglich sei und nur ein Komplettaustausch infrage komme. Teile der Konstruktion wiesen „irreparable Korrosionsschäden“ auf. Wie die Erneuerung konkret umgesetzt wird, soll im Hauptausschuss am Montag, 1. Juni, mitgeteilt werden.

Die Stadt will die Sperrung zudem nutzen, um den Kreuzungsbereich vollständig neu zu asphaltieren. Auf rund 1400 Quadratmetern werde die Fahrbahn abgefräst und neu hergestellt, so Zwick. Die Arbeiten übernimmt die Firma Peter Groß. Die Kosten beziffert Zwick auf 145.000 Euro. Zu den Kosten der Schilderbrücke machte er keine Angaben. Am Kanal bestehe in dem betroffenen Bereich kein Sanierungsbedarf, so Zwick.