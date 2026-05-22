Fußball Marlon, der Neunmeterheld der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln
0:0 stand es am Donnerstag im Sportpark Husterhöhe nach der regulären Spielzeit des Finals zwischen der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln und der Robert-Schuman-Schule. Das Neunmeterschießen musste entscheiden. Und da parierte Torhüter Marlon Zimmermann zwei Schüsse, verwandelte einmal selbst und sicherte so den Kindern aus den drei Pirmasenser Vororten einen 3:2-Sieg. Sein Team spielt als Stadtmeister nun gegen den Sieger aus der östlichen Landkreishälfte, die Grundschule Clausen/Donsieders, um die Bezirksmeisterschaft.
Außer der Grundschule Nardini nahmen alle Pirmasenser Grundschulen an der Stadtmeisterschaft teil. Es wurde zunächst in einer Fünfer- und einer Vierer-Gruppe gespielt. Um das Team des späteren Turniersiegers kümmerten sich Eltern und der pensionierte Lehrer Gerhard Lorett, da die Lehrer der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln einen Studientag hatten.
DIE ERGEBNISSE
- Gruppe 1: 1. Gersbach/Windsberg/Winzeln, 2. Ruhbank, 3. Horeb, 4. Wittelsbach, 5. Montessori
- Gruppe 2: 1. Robert-Schuman-Schule, 2. Husterhöhe, 3. Fehrbach, 4. Sommerwald
- Spiel um Platz 3: Husterhöhe - Ruhbank 3:0
- Finale: Gersbach/Windsberg/Winzeln - Robert-Schuman-Schule 3:2 (0:0) nach Neunmeterschießen.
peb