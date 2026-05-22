Fußball Marlon, der Neunmeterheld der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln

Sieger bei der Stadtmeisterschaft der Pirmasenser Grundschulen war die Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln: (stehend von link
Sieger bei der Stadtmeisterschaft der Pirmasenser Grundschulen war die Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln: (stehend von links) Betreuer Gerhard Lorett, Elias Schuchmann, Fabian Mayer, Henry Müller, Julian, Louis Kläs, Toni Schaufler, (kniend von links) Ben Wittmann, Marlon Zimmermann, Luca Grünnagel und Lian Hermann.

Marlon Zimmermann war der Held im Endspiel der Fußball-Meisterschaft der Pirmasenser Grundschulen.

0:0 stand es am Donnerstag im Sportpark Husterhöhe nach der regulären Spielzeit des Finals zwischen der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln und der Robert-Schuman-Schule. Das Neunmeterschießen musste entscheiden. Und da parierte Torhüter Marlon Zimmermann zwei Schüsse, verwandelte einmal selbst und sicherte so den Kindern aus den drei Pirmasenser Vororten einen 3:2-Sieg. Sein Team spielt als Stadtmeister nun gegen den Sieger aus der östlichen Landkreishälfte, die Grundschule Clausen/Donsieders, um die Bezirksmeisterschaft.

Außer der Grundschule Nardini nahmen alle Pirmasenser Grundschulen an der Stadtmeisterschaft teil. Es wurde zunächst in einer Fünfer- und einer Vierer-Gruppe gespielt. Um das Team des späteren Turniersiegers kümmerten sich Eltern und der pensionierte Lehrer Gerhard Lorett, da die Lehrer der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln einen Studientag hatten.

DIE ERGEBNISSE

  • Gruppe 1: 1. Gersbach/Windsberg/Winzeln, 2. Ruhbank, 3. Horeb, 4. Wittelsbach, 5. Montessori
  • Gruppe 2: 1. Robert-Schuman-Schule, 2. Husterhöhe, 3. Fehrbach, 4. Sommerwald
  • Spiel um Platz 3: Husterhöhe - Ruhbank 3:0
  • Finale: Gersbach/Windsberg/Winzeln - Robert-Schuman-Schule 3:2 (0:0) nach Neunmeterschießen.peb
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