Marlon Zimmermann war der Held im Endspiel der Fußball-Meisterschaft der Pirmasenser Grundschulen.

0:0 stand es am Donnerstag im Sportpark Husterhöhe nach der regulären Spielzeit des Finals zwischen der Grundschule Gersbach/ Windsberg/Winzeln und der Robert-Schuman-Schule. Das Neunmeterschießen musste entscheiden. Und da parierte Torhüter Marlon Zimmermann zwei Schüsse, verwandelte einmal selbst und sicherte so den Kindern aus den drei Pirmasenser Vororten einen 3:2-Sieg. Sein Team spielt als Stadtmeister nun gegen den Sieger aus der östlichen Landkreishälfte, die Grundschule Clausen/Donsieders, um die Bezirksmeisterschaft.

Außer der Grundschule Nardini nahmen alle Pirmasenser Grundschulen an der Stadtmeisterschaft teil. Es wurde zunächst in einer Fünfer- und einer Vierer-Gruppe gespielt. Um das Team des späteren Turniersiegers kümmerten sich Eltern und der pensionierte Lehrer Gerhard Lorett, da die Lehrer der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln einen Studientag hatten.

DIE ERGEBNISSE

Gruppe 1: 1. Gersbach/Windsberg/Winzeln, 2. Ruhbank, 3. Horeb, 4. Wittelsbach, 5. Montessori

Gruppe 2: 1. Robert-Schuman-Schule, 2. Husterhöhe, 3. Fehrbach, 4. Sommerwald

Spiel um Platz 3: Husterhöhe - Ruhbank 3:0