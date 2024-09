Marlene Kriebel vom TV Dahn ist neue Vizepräsidentin Sport im Präsidium des Pfälzer Turnerbunds (PTB). Beim Landesturntag in Schwegenheim gewann sie mit 46 zu 26 Stimmen die geheime Wahl gegen Mitbewerber Manfred Zippper vom TB Oppau.

Marlene Kriebel, die 26-jährige Qualifizierungsingenieurin in der Pharmabranche, ist seit 22 Jahren in der Rhythmischen Sportgymnastik aktiv. 2008 hat sie ihren ersten nationalen Wettkampf bestritten und seither 35 nationale Medaillen erturnt. Seit 2017 ist sie auch B-Trainerin und in die Projektarbeit auf Landesebene eingebunden.

Sie kommt aus einer sportlichen Dahner Familie. Mutter Nicole ist Fachwartin RSG im Westpfalz-Turngau, Schwester Aline PTB-Landesfachwartin RSG, beide zusammen coachen das Bundesligateam des TV Dahn mit Marlene Kriebel als Leistungsträgerin, und Bruder Sebastian kennt man als Handballer des TVD. Marlene Kriebel ist nun mit der Vizepräsidentin Allgemeines Turnen, Inge Hollerith (Rodalben), die zweite Südwestpfälzerin im Präsidium.