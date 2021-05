Wenn wir nicht in der kontaktarmen Zeit verharren müssten, würde am Samstag ein aus vielen Instrumenten klingendes Konzert zu Ehren eines südwestpfälzischen Musikbesessenen und Protagonisten der südwestpfälzischen Musikszene zu hören sein: Der aus Dahn stammende Vollblutmusiker Markus Rehbehn feiert seinen 50. Geburtstag. „Alles andere wird nachgeholt“, verspricht der Musiker und Pädagoge.

Olivier Schächter, einer seiner seit früher Jugend verbundener Freunde und Musikerkollege aus Hauenstein spricht für die zahlreichen Hääschdner Musiker: „Wir werden unserem beliebten Dirigenten hoffentlich bald einen großen musikalischen Bahnhof bereiten“. Und nicht nur in Hauenstein wird man den Geburtstag von Markus Rehbehn in der nach- koronaren Zeit nachholen und mit der Sprache der Musik feiern. Das gilt vor allem auch in zahlreichen musikalischen Gruppierungen bei verschiedenen Kreismusikschulen und anderen Musikgremien, wo Rehbehn leitende Ämter inne hat.

Spricht man in der süd- und südwestpfälzischen Volksmusikszene von Markus Rehbehn, entsteht stets das Bild eines immer frohen und liebenswürdigen Zeitgenossen, der den Optimismus und die Fröhlichkeit des mitmenschlichen Zusammenseins in idealer Weise mit den vielfältigen Ausdrucksformen der Sprache der Musik intensivieren und erweitern kann. Von Natur aus schon mit einem heitereren und sonnigen Gemüt in Dahn auf die Welt gekommen, war es schon seit frühester Kindheit sein vielseitiges musikalisches Talent, das ihn überall beliebt machte. Seine Liebe zur Musik habe ihm eigentlich sein Großvater mütterlicherseits schon als kleines Kind vermittelt, aber neben Großvater Riesbeck, „ist es später vor allem auch der in Dahn lebende hoch angesehene und in der ganzen Musikwelt bekannte Musiker und Komponist Richard Strauß gewesen, der mich zeitlebens begeistert und gefördert hat“.

Und wo er heute als Musizierender und Dirigent auftaucht, ist dieses Zusammenspiel von persönlicher Sympathie und Liebe zur Musik präsent. Kein Wunder, dass sich die Vita von Markus Rehbehn, angefangen von seinen frühesten Kindheitstagen in Dahn bis zu den zahlreichen heutigen Ämtern und Funktionen im Dienste der Blas- und konzertanten Musik wie eine einzige Erfolgsgeschichte liest: „Wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich noch viel mehr meiner geliebten Musik leben“, bekennt Rehbehn, auch wenn nicht alles immer ganz frei von Mühen und Sorgen war.

Gottseidank ist heute auch die notwendige wirtschaftliche Absicherung an die Stelle eines ehemals reinen jungen Kunstschaffenden getreten. Seit 2012 ist an der Integrierten Daniel-Theyson-Gesamtschule Waldfischbach der feste Lehrerberuf dazugekommen, und ab 2015 unterrichtet Rehbehn auch an der Landgraf-Ludwig-Realschule in Pirmasens. Verheiratet ist Rehbehn mit seiner aus der Erfweilerer Musikerfamilie Gschwind stammenden Ehefrau Sara, selbst begeisterte Musikerin und Lehrerin an der IGS in Landstuhl. Was bot sich dann zusammen mit der heute fünfjährigen Tochter Luise besser an, als den gemeinsamen Wohnsitz in Weselberg zu nehmen.

Nach dem Abitur in Dahn und der Bundeswehrzeit folgte seit 1991 das Studium an der Universität Landau mit gleichzeitiger vielfältiger musikalischer Tätigkeit. Bevor es zum Studium ging, schnupperte der junge Dahner im Überbrückungsjob sogar auch noch 1990 bis 1991 eine völlig andere Luft in der ganz profanen Welt des Schuhmachens bei der Hauensteiner Josef-Seibel-Gruppe. „Diese Zeit in einem ganz anderen Bereich hat mich auch geprägt und bereichert und mir auch viele Freunde in Hauenstein gewonnen“, sagt er heute.

Und Hauenstein sollte im Jahre 2018 auch „ein ganz wichtiger Teil meiner späteren Dirigententätigkeit werden“. In der Nachfolge seines allzu früh verstorbenen Freundes Gerald Lambert übernahm Markus Rehbehn vor zwei Jahren den Musikverein Hauenstein und bereitet sich jetzt schon auf das in wenigen Jahren stattfindende 100-jährige Vereinsjubiläum des Hauensteiner Vorzeigevereins vor. Vorsitzender Christian Leidner: „Markus Rehbehn ist in der Qualitäts-Tradition von Gerald Lambert für uns ein weiterer Glücksfall. Er passt zu uns und wir passen zu ihm“.

Im übrigen habe das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Sprache der Musik auch in der Zeit der Kontaktsperre nicht ganz aufgehört. Auch durch die Begeisterung durch den abwesenden Dirigenten haben die Musiker jeden Sonntag an dominierenden Plätzen in Kleinstgruppen musikalische Abwechslung in den abendlichen Sonntag gebracht. Am vergangenen Sonntag war es sogar gelungen, „auch ohne unseren Dirigenten“ geistliche Festmusik synchron von mehreren Plätzen als einzigartiges Konzert erklingen zu lassen.