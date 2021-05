Bei der Lemberger Feuerwehr stand die Wahl des Wehrführers an: Der bisherige Wehrführer Markus Pfeifer musste wegen des Ablaufs seiner zehnjährigen Amtszeit in seinem Amt bestätigt werden, was die versammelten Mitglieder der Lemberger Wehr auch getan haben. Sein Stellvertreter Dominic Kühnel wurde ebenfalls im Amt bestätigt. Als neuer Stellvertreter wurde Stefan Köhler gewählt. „Ein junger Mann, der auch gut die Interessen der jungen Wehrleute vertreten kann“, urteilte Verbandsbürgermeister Silvia Seebach.