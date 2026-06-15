Eine Finanzspritze des Landes macht es möglich: Die Naturbühne auf dem Marktplatz ist fertig, ohne dass die Gemeinde Geld in die Hand nehmen muss.

Wie Ortsbürgermeister Willy Diemert in der Vinninger Ratssitzung verkündete, ist die Naturbühne fertiggestellt, der Rasen eingepflanzt und der Bauantrag für den 30 Quadratmeter großen Anbau ans bestehende Toilettenhäuschen zur Genehmigung bei der Kreisverwaltung eingereicht. „Wir würden gern im Herbst mit dem Bau beginnen“, informiert Diemert.

Der in der Ortsmitte gelegene Platz, auf dem Veranstaltungen wie das jährliche Sommerfest oder „Such die Buud“ in der Vorweihnachtszeit stattfinden, erfährt damit eine Aufwertung. Mit dem Bau der multifunktionalen Räumlichkeit soll begonnen werden, sobald die Baugenehmigung vorliegt. Auf einem Betonfundament wird das kleine Gebäude in Massivbauweise errichtet. Es soll sich für vielfältige Veranstaltungen, zum Beispiel Kindergeburtstage oder auch ein Rentnertreff, anbieten.

Während bisher auf dem abfallenden Gelände immer mit hohem Aufwand eine Bühne aufgestellt werden musste, wurde dies nun durch Geländeanpassungen und technische Einrichtungen zum Befestigen einer Bühne wesentlich erleichtert. Finanziert wird das Projekt durch eine Finanzspritze des Landes mit Namen „Regional. Zukunft. Nachhaltig.“. Die Zuwendung beläuft sich auf 136.000 Euro.