Marko Martin ist in der Altersklasse M50 deutscher Meister im Berglauf. Der 50-jährige Hauensteiner lief bei der DM in Zell am Harmersbach 8,3 Kilometer mit 430 Höhenmetern in 39:01 Minuten. Andy Tindall vom TuS Heltersberg siegte in der M60 in 42:07 Minuten.