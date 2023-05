Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FK Clausen ist in seinem ersten Fußball-Bezirksligaspiel seit 2010 unter die Räder gekommen. Bei Mitaufsteiger SV Battweiler verloren die Schwarz-Gelben 0:5. Am Mittwoch, 18.30 Uhr, steht das erste Heimspiel gegen den ebenfalls erst aufgestiegenen FC Queidersbach an. Und nun fällt auch noch FKC-Spielertrainer Mario Feick (32) aus. Peter Seibel sprach mit dem Kfz-Mechatroniker-Meister.

Herr Feick, Sie konnten in Battweiler nicht mitwirken. Was war los?

Bei mir wurde letzte Woche ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Das wird jetzt einige Wochen dauern. Ich trage