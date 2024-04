Der Deutsche Kegler-Bund Classic hat Marie-Luise Scherer vom ESV Pirmasens für die U23-Weltmeisterschaften vom 21. bis 26. Mai im slowakischen Brezno nominiert. Die Windsbergerin hatte erst am vergangenen Samstag im Testspiel gegen Polen im U23-Nationalteam debütiert. „Ich freue mich darüber sehr. Ich werde versuchen, ruhig an diese große Herausforderung heranzugehen und meine guten Ergebnisse der Saison abzurufen“, sagte die 23-jährige Lehramtsstudentin zur Nominierung. Nach Vanessa Welker und Alena Bimber ist Scherer bereits die dritte Spielerin des Eisenbahnersportvereins, die an einer Juniorinnen-WM teilnimmt. ESV-Trainerin Nicole Winicker: „Mariewird eine Bereicherung für das Nationalteam sein.“

Nominiert sind zudem Saskia Gubitz (Warmensteinbach), Melina Ruß (Schrezheim), Jennifer Sommer (Lorsch) und Selina Thiem (Pöllwitz), die 2021 beziehungsweise 2022 bereits Weltmeisterinnen in dieser Altersklasse wurden. Paula Straub (Erlangen-Bruck) war schon U18-Weltmeisterin. Die zweite Neue im WM-Team neben Scherer ist Lina-Marie Lehmann (Wiezen). |ibt