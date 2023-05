Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marie Laux vom TV Dahn wird an den deutschen Einzel-Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik vom 24. bis 26. Juni in Berlin teilnehmen.

Die 18-Jährige aus Bruchweiler kam bei der DM-Qualifikation in Bremen im Meisterklasse-Mehrkampf auf 85,825 Punkte (Reifen: 22,075; Ball: 21,3; Keulen: 20,95; Band: 21,54) und belegte damit Rang acht unter 29