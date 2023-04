Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Einzel-Finale hat Marie Laux aus Bruchweiler am Freitag bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik schon erreicht. Am Samstag und höchstwahrscheinlich auch am Sonntag geht sie noch mit der Gruppe des TV Dahn auf die Matte, dann sogar mit guten Medaillenchancen.

Mit dem Einzel-Mehrkampf begann am Freitagmorgen die DM in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Marie Laux war schon um 7 Uhr da, um bei der einzigen Trainingsmöglichkeit vor Ort das Podium zu testen und ein