Zum 1. Juli scheidet Margit Nuss, langjährige Leiterin der Volkshochschule (VHS), offiziell aus dem Dienst aus. Für ihr Engagement will ihr die Stadt morgen bei einer Verabschiedungsfeier im Carolinensaal Danke sagen. An ihrem letzten Arbeitstag, am 30. Mai, sprach sie mit der RHEINPFALZ über den anstehenden Ruhestand.

Oft hört man die Plattitüde, dass Menschen, die den Ruhestand antreten, früher oder später in ein emotionales Loch fallen. Ist das bei Ihnen der Fall? Oder haben Sie bereits Pläne für die nahe oder auch fernere Zukunft geschmiedet?

Ich gehe davon aus, dass bei mir dieses Loch nicht da ist. Falls doch, dann ist es hoffentlich nicht allzu tief. Konkrete Pläne habe ich noch nicht, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin, darüber nachzudenken. Was ich aber jetzt schon sagen kann: Ich wünsche mir mehr selbstbestimmte Zeit, um einfach auch mal in den Tag hineinzuleben. Zum Beispiel lange am Frühstückstisch zu sitzen, die RHEINPFALZ zu lesen und nicht nur abends schnell über die Zeitung fliegen und am Wochenende nachzulesen.

Wenn Sie aus Zeitmangel langfristig noch keine Pläne geschmiedet haben, aber kurzfristig doch wohl schon. Oder fängt dieser Denkprozess erst nach der offiziellen Verabschiedung an?

Mittelfristig gesehen würde ich gerne wieder mehr reisen.

Gibt es besondere Ziele?

Ja, die gibt es. Im Moment bevorzugen mein Mann und ich eher kürzere Ziele. Ich könnte mir aber auch das Thema Eisenbahn-Romantik vorstellen, beispielsweise 14 Tage lang in historischen Zügen unterwegs sein. Es kann auch eine Kombination zwischen Städte- und Landschaftsreisen sein, um überall ein bisschen was zu sehen und Neues kennenzulernen. Die Zeit der Strand- und Liegestuhl-Urlauben ist vorbei.

Und wie steht’s mit Lesen?

Bücher sind und waren schon immer ein wichtiger Punkt im meinem Leben. Dabei kann ich absolut gut entspannen. Andere machen autogenes Training oder Yoga, ich nehme ein Buch und lese.

Gibt es auch Hobbys rund ums Haus? Da muss ja auch einiges gepflegt werden. Wer ist dafür zuständig?

Wir haben keinen großen Garten, aber der muss trotzdem in Schuss gehalten werden. Um Hecken und Büsche kümmert sich mein Mann. Alles, was aus dem Boden kommt, Unkraut zum Beispiel, das ist meine Aufgabe.

Wie lange benötigen Sie, um sich endgültig von der VHS zu lösen? Das geht sicher nicht von heute auf morgen?

Weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich mich nie davon lösen. Ich denke, die VHS wird immer ein Stück von mir bleiben. Ich könnte beispielsweise auch als Teilnehmerin endlich Italienisch lernen oder Spanisch. Die Einrichtung Volkshochschule schätze ich sehr. Ich finde es toll, was diese Einrichtung macht.

Ihre „Studien“ müssen aber nicht unbedingt an der VHS in Pirmasens erfolgen, denn in der Südpfalz, wo Sie wohnen, gibt es ebenfalls Volkshochschulen. Wo ist die nächste?

Das ist Landau. Wobei es auch eine Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße gibt, die in meinem Nachbarort auch Angebote macht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass ich mich bei Dozenten einschreibe, die ich gewonnen habe. Pirmasens ist schließlich nicht aus der Welt.

Was hat Sie am meisten bei Ihrer Arbeit gefreut und was waren eher Tiefpunkte?

Richtige Tiefpunkte gab es eigentlich nicht. Klar, Corona war eine besondere Situation, gerade im ersten Jahr, 2020, Freitag, 13. März, wurde plötzlich alles dicht gemacht. Zwei Monate lang. Dann ging es langsam wieder aufwärts, mit großen Herausforderungen für die Dozenten und die Teilnehmer.

Welche Höhepunkte sind auf der beruflichen Schiene haften geblieben?

Fahrten und Begegnungen mit Menschen bei unseren Veranstaltungen, ob das Jubiläumsfeiern waren oder die Begegnungen mit Poissy. Wir hatten verschiedene Möglichkeiten, nach Poissy zu reisen mit Teilnehmern aus unseren Französischkursen, die dann bei verschiedenen Gastfamilien untergebracht waren.

Wie stellten sich die Verbindungen zu Dozenten und Dozentinnen dar? Waren sie immer zufrieden oder gab’s da auch schon mal Mecker?

Die waren natürlich nicht immer zufrieden und haben auch mal gemeckert. Aber im Großen und Ganzen hielt sich das in Grenzen. Zu einigen Dozenten gibt es tatsächlich engere Kontakte privater Natur. Das wird sich hoffentlich in der Zukunft weiter fortsetzen.

Es hat aber kein Dozent oder eine Dozentin bekundet, dass er oder sie in den Ruhestand geht, weil auch Frau Nuss nicht mehr bei der VHS sein wird?

Es gab einige Dozenten, die das zum Anlass nehmen wollten. Ich konnte eigentlich alle davon überzeugen, weiterzumachen. Es gab sogar eine Dozentin, die früher bei mir war und lange pausiert hat. Sie hat mir jetzt das Abschiedsgeschenk gemacht, indem sie im Herbst wieder einen Kurs übernimmt.

Was bleibt Ihnen von Pirmasens am meisten in Erinnerung?

Auch wieder die Menschen. Weniger die baulichen Maßnahmen. Ich habe die Pirmasenser als sehr offenen Menschenschlag erlebt. Man kann sich in Pirmasens willkommen fühlen.

Und was soll Pirmasens von Ihnen in Erinnerung behalten?

Dass ich einen guten Job gemacht habe, dass ich jederzeit für alle Probleme ansprechbar war; egal ob für Dozenten oder Dozentinnen. Ich habe immer versucht, offen zu sein. Wenn ich beispielsweise jemanden als Dozent verpflichtet habe und stelle dann fest, dass er bei seiner Arbeit nachlässig wird oder Termine vergisst, dann hatte ich mit diesem Menschen zu reden. Es ergibt sich dann im Gespräch, warum und wieso die Arbeit vernachlässigt wurde. Es gab aber auch Situationen, wo ich angesprochen wurde, weil mein Gegenüber jemanden zum Reden brauchte oder einfach nur zum Zuhören.

Das Verhältnis zur Stadt war auf Augenhöhe? Wurden alle Wünsche erfüllt?

Nicht alle. Einer meiner Dezernenten hat ja mal das Zitat geprägt: Nussisch nachgefragt. Das heißt, wenn ich von etwas überzeugt war, dass man dies oder jenes verbessern müsse, versuchte ich, Abhilfe zu schaffen. Da habe ich mich mit einem Nein nicht zufrieden gegeben, sondern ein zweites oder gar ein drittes Mal nachgefragt. Insgesamt aber, habe ich mich von Seiten der Verwaltung gut behandelt gefühlt.