Am Freitagmorgen kam es laut Stadtwerken um 5.18 Uhr zu einem Spannungseinbruch im städtischen Stromnetz. Dies hatte zwar keinen Stromausfall zur Folge, jedoch war ein deutliches Netzzucken (erkennbar als Lichtflackern) bemerkbar, als die Spannung einbrach. Die Ursache dafür wurde im Umspannwerk der Pfalzwerke Netz AG in der Zweibrücker Straße lokalisiert: Ein Marder wollte es sich den Angaben zufolge mutmaßlich auf dem Umspanner 2 bequem machen. Dabei verursachte das Tier einen Kurzschluss. Nach Begutachtung der Schadensstelle wurde der um 6.43 Uhr durch den Kurzschlussschutz abgeschaltete Umspanner von Mitarbeitern der Pfalzwerke-Netzleitstelle wieder in Betrieb genommen. Der Marder hat den Vorgang nicht überlebt.