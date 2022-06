Im Jubiläumsjahr 75 Jahre „Pirmasenser Rundschau“ hat die RHEINPFALZ-Chefredaktion die Pirmasenser Lokalredaktion personell verstärkt. Zusätzlich zu den bisherigen Redaktionsmitgliedern arbeitet ab heute Marco Pacione als Redakteur für die „Pirmasenser Rundschau“. Für den 39-Jährigen schließt sich damit ein Kreis. Der Vater zweier Kinder hat schon während seines Studiums als freier Mitarbeiter journalistische Erfahrungen bei der RHEINPFALZ gesammelt. An sein Studium (Medienwissenschaft, Italienisch und Germanistik) schloss sich die Ausbildung zum Redakteur an, das sogenannte Volontariat. Anschließend arbeitete er als Redakteur bei der „Pirmasenser Zeitung“. Zum 1. Juni ist der gebürtige Pirmasenser nun zur RHEINPFALZ gewechselt. Die Kollegen der „Pirmasenser Rundschau“ freuen sich, dass „pci“ – so das Kürzel von Pacione – sie künftig unterstützen wird.