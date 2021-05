Leichtathletik Bernhard Scheib war lange Jahre nur Fernsehsportler, bis ihn eine Übertragung des New-York-Marathons inspirierte. Seither reizen ihn die großen Strecken. Der Hauensteiner macht auch Ultraläufe wie die 100 Kilometer von Biel. Ein großes Ziel im Jahr 2021: der legendäre Mont Ventoux.

„Wenn man einen Marathon im Griff hat, wecken auch längere Strecken das Interesse. Irgendwann ist auch ein Marathon Routine, da braucht es dann neue Herausforderungen“, sagt Bernhard Scheib. Etwa 50-mal hat der 60-jährige Hauensteiner einen Marathon absolviert. In Wien startete er 1997 seinen ersten Lauf über 42,195 Kilometer. In Hamburg absolvierte er den Marathon sogar in 2:55 Stunden. Es folgten Veranstaltungen in Chicago (mit fast 50.000 Teilnehmern), Stockholm, Barcelona, Madrid, Paris und Berlin. Aber auch bei den kleineren Marathons in Mainz, Karlsruhe, Freiburg und im luxemburgischen Echternach war er gerne dabei.

Mit dem Rauchen aufgehört

Der mittlerweile für den TV Hinterweidenthal startende Scheib war dem Sport lange nicht zugetan. „Ich war Antisportler oder Fernsehsportler“, sagt der Angestellte der Hauensteiner Schuhfirma Josef Seibel und lacht dabei. Im Alter von etwa 30 Jahren habe er dann angefangen, sich auf dem Hometrainer seines Vaters fit zu halten. Der 12. November 1995 war dann eine Art Initialzündung für Scheib: „Ich habe den New-York-Marathon im Fernsehen geschaut, dann wollte ich da mitmachen.“

Nach 13 Jahren Rauchen legte er am 20. März 1997 auch den Glimmstängel endgültig zur Seite. „Ich bin am Anfang viel Mountainbike gefahren. In St. Wendel und Lemberg habe ich bei Radtouren von bis zu neun Stunden mitgemacht“, erzählt der leidenschaftliche Leser von Romanen. Beim ersten Marathon in Wien startete er, weil er noch keinem Verein angehörte, für das Hauensteiner Eiscafé-Winter-Team.

Im Jahr 2000 dann die erste Teilnahme an einem Ultralauf. Den 60-Kilometer-Lauf in Euerbach bei Schweinfurt absolvierte Scheib in 4:58 Stunden. Es folgten Teilnahmen am bekannten Rennsteiglauf in Thüringen über 74,5 Kilometer, dem 50-Kilometer-Lauf in Rodgau und dem wohl bekanntesten 100 Kilometer-Lauf in Biel (Schweiz). „Am Morgen in Biel einzulaufen, das war genial“, erinnert sich Scheib an die Zielankunft bei dem Nachtlauf, den er in 8:56 Stunden absolvierte.

„Nur ankommen“

Geht es für den Hauensteiner noch weiter? „Ich bin mir da noch nicht sicher. Ein 100-Meilen-Lauf würde mich aber schon noch reizen“, sagt Scheib. Noch nicht vorstellen kann er sich, einen 24-Stunden-Lauf zu absolvieren. Geplant hat er am 18. September aber den 100-Kilometer-Lauf „Grand Raid Du Ventoux“ am legendären Mont Ventoux in Frankreich mit 5200 Höhenmetern. Legendär ist die 1909 Meter hohe, oft starken Winden ausgesetzte Erhebung in der Provence, weil sie wegen ihrer häufigen und schwierigen Etappen-Zielankünfte zu den „heiligen Bergen“ der Tour de France gehört. „Da laufe ich aber nicht mit, um eine bestimmte Zeit zu erreichen. Ich will einfach nur ankommen“, betont Scheib, der eine Zehn-Kilometer-Bestzeit von 36 Minuten aufzuweisen hat. Auch eine Trail-Woche in Slowenien mit Läufen von mindestens 40 Kilometern pro Tag würde ihn reizen.

Triathlon in Roth in 10:54

Doch auch Scheib rinnen wegen der Corona-Pandemie die Veranstaltungen durch die Hände. „Ich war in diesem Jahr auch in Rodgau angemeldet. Mein letzter Wettkampf war im vergangenen Jahr in Rodenbach“, berichtet Scheib von einer Vielzahl von abgesagten Läufen. In Rodenbach brachte er es bei einem Sechs-Stunden-Lauf auf 60,167 Kilometer. Dabei lag er weit entfernt von seiner Bestleistung aus dem Jahr 2002, als er beim Troisdorfer Sechs-Stunden-Lauf 73,123 Kilometer packte. „Bestzeiten sind schon lange nicht mehr mein Ziel. Ich laufe, weil es mir Spaß macht“, versichert der leidenschaftliche Wanderer.

„Bis 75 müsste es gehen“

Als Höhepunkt seiner Sportler-Laufbahn bezeichnet Scheib, der auch oft im Schwimmbecken oder auf dem Rad unterwegs ist, den Langdistanz-Triathlon in Roth, einen klassischen Ironman. Er schwamm 3,8 Kilometer, fuhr 180 Kilometer mit dem Rad und lief den abschließenden Marathon in insgesamt 10:54 Stunden. „Da wurde im Ziel mit einem frisch gezapften Bier auf mich gewartet“, erinnert sich Scheib gerne zurück.

Mit 60 Jahren denkt der Hauensteiner noch lange nicht ans Aufhören. „Jetzt kommt erst mal die Rente. Körperliche Fitness erhöht aber auch die Lebensqualität. Bis 75 müsste es auf jeden Fall noch gehen mit den Ultraläufen“, meint Scheib und will als Rentner noch einige Laufprojekte in Angriff nehmen.

Stichwort: Ultraläufe

Manche Läufe – wie der Transeuropalauf von Tallinn bis Lissabon (4750 km) – sind sogar mehrere Tausend Kilometer lang. Als Ultralauf bezeichnet man aber bereits Strecken, die länger sind als die Marathondistanz von 42,195 Kilometern. Populär unter den Ultradistanzen ist der 100-Kilometer-Lauf, aber auch 50-Kilometer- oder 100-Meilen-Läufe gibt es. Bei den 100 Kilometern sind die Japaner die Weltbesten. Bei den Männern liegt der Weltrekord über diese Strecke bei 6:09 Stunden, bei den Frauen bei 6:33 Stunden. Florian Neuenschwander, im saarländischen Neunkirchen geboren, schaffte in diesem Jahr 100 Kilometer auf dem Laufband in 6:26 Stunden.

Neben genau taxierten Strecken gibt es auch Läufe, die in einem bestimmten Zeitrahmen ausgetragen werden. Sechs- und Zwölf-Stunden-Läufe sind hier die bekanntesten. Besonders populär ist in Deutschland der Rennsteiglauf von Eisenach nach Schmiedefeld mit fast 74 Kilometern, bei dem besonders viele Höhenmeter zurückzulegen sind. Der längste Lauf Deutschlands ist das Goldsteig-Ultrarace mit einer Länge von 661 Kilometern.