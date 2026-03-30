495 Marathons in 495 Tagen durch 2059 deutsche Städte: Die Berlinerin Joyce Hübner joggt bei ihrem Extremsport-Projekt am Gründonnerstag auch durch Rodalben.

Mitlaufen ist erlaubt und möglich. „In diesem Projekt werde ich nicht nur meine physischen und mentalen Grenzen ausloten, sondern auch dich einladen, mich auf meiner Reise zu begleiten“, wirbt die 37-Jährige auf ihrer Homepage zum Mitlaufen beim „Joyce Städtetrip“. Mehr als 100.000 Follower folgen ihr auf einer ihrer Social-Media-Kanäle, vor allem auf Instagram. Dort postet sie ausgiebig über ihre Erlebnisse.

Am Gründonnerstag steht der Marathon 306 von 495 an. Sie startet mit ihren Begleitern – sie nennt sie „Praktikanten“ – um 9 Uhr in der Reichswaldstraße in Kaiserslautern und joggt über Landstuhl, Weselberg und Rodalben bis zur Pirmasenser Husterhöhe, die sie nach viereinhalb bis fünf Stunden Laufzeit erreichen will. Gegen 13 Uhr dürfte sie, von der Biebermühle kommend, entlang des Radwegs in Richtung Rodalber Innenstadt laufen. Sie joggt über die Zweibrücker- und Hauptstraße zur Dr.-Peter-Frank-Straße und in die Bahnhofstraße, von dort über die Kirch- und Baumbuschstraße auf den Otto-Stolz-Pfad zum Waldweg rechtsseitig der Bärenhalde zum Ziel zwischen Landesstraße und Husterhöhe, das sie bis 14 Uhr erreichen dürfte.

„Definition von Wahnsinn“

Am Karfreitag ist wieder um 9 Uhr Start zum 307. Marathon von Pirmasens-Fehrbach über Hornbach ins saarländische Kirkel. Wo genau gestartet wird, ist noch nicht veröffentlicht. Am Ende will die Berlinerin rund 21.000 Kilometer, gespickt mit 200.000 Höhenmetern, durch alle deutschen Städte joggend bewältigt haben. „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“, lautet ihr Leitmotiv.