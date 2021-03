Per Strafbefehl verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag einen 32-Jährigen wegen Unterschlagung, Sachbeschädigung und mehrfachen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten. Als Auflage muss er 400 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten und er wurde einem Bewährungshelfer unterstellt.

Der zum Verhandlungstermin nicht Erschienene soll im März 2019 in einer Bankfiliale einen Geldbeutel gefunden und an sich genommen haben, war zu erfahren. Bei einer Personenkontrolle fand die Polizei Ausweispapiere des Geschädigten bei dem 32-Jährigen. Den Geldbeutel will er weggeworfen haben.

Im Mai 2020 soll der Angeklagte in der Schäferstraße den Glaseinsatz einer Haustür beschädigt haben. Außerdem soll er zwischen August 2019 und Juli 2020 dreimal in Pirmasenser Einkaufsmärkten Lebensmittel und Alkoholika eingesteckt haben, ohne sie zu bezahlen. Zudem soll er im Juni 2020 einen Käse-Krainer (Wurst mit Käse) im Geschäft halb verzehrt und den Rest auf die Kühltruhe gelegt haben.

Weil der Mann nicht vor Gericht erschienen war, verurteilte ihn das Amtsgericht per Strafbefehl. Gegen diesen kann der Mann Einspruch einlegen. Dann gibt es einen neuen Verhandlungstermin. Der Verteidiger teilte mit, dass er aus Haftungsgründen Einspruch einlegen müsse, wenn er zu seinem Mandanten keinen Kontakt bekomme.