An einer Dahner Bushaltestelle hat am Montagnachmittag ein 31-Jähriger gewütet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat der Mann an einem Haltepunkt in der Pirmasenser Straße zunächst kurz nach 16 Uhr einen Busfahrer bedroht und beleidigt, um sich gleich darauf widerrechtlich in den Bus zu drängen. Nachdem er wieder draußen war und sich anscheinend schon beruhigt hatte, geriet er allerdings aufs Neue ins Toben und riss den Fahrplan samt Halterung aus der Verankerung.

Die inzwischen herbei geeilte Streife erteilte dem Mann einen Platzverweis. Das juckte den 31-Jährigen offenbar wenig, denn nach Darstellung der Polizei kehrte er gegen 16.45 Uhr zurück, um nun Teile der zuvor demolierten Fahrplanhalterung in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge zu werfen. Ob es zu Schäden kam, ist noch nicht bekannt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und bittet eventuell geschädigte Fahrzeugführer, sich mit der Inspektion Dahn (Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de ) in Verbindung zu setzen.