Ein 49-Jähriger ist am Donnerstag auf einem Waldweg unweit des Kreisverkehrs Hauenstein/ B10 bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ersten Ermittlungen zufolge mit Holzarbeiten beschäftigt, als sich der von ihm abgestellte Traktor auf dem leicht abschüssigen Weg in Bewegung setzte. Der Traktor erfasste den 49-Jährigen, der sich Verletzungen an Kopf, Thorax und im Beckenbereich zuzog. Der 49-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.