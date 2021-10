Ein Streit, bei dem ein Mann und seine Ex-Frau mit einem Messer verletzt wurden, bleibt ohne juristische Folgen: Wie die Zweibrücker Staatsanwaltschaft auf Nachfrage erklärt, wurde das Verfahren eingestellt. Weder der Mann noch die Frau hätten weitere Angaben zur Tat gemacht. Außerdem meldeten sich auf den öffentlichen Aufruf der Polizei hin keine Zeugen.

Nach dem Vorfall im Juli in der Emil-Kömmerling-Straße sah es so aus, als hätten sich die beiden Beteiligten, die im selben Haus leben, möglicherweise gegenseitig mit einem Messer verletzt. Die Polizei hatte von Schnittverletzungen nach einem Streit berichtet. Der Mann wies eine kleine Schnittverletzung an einem Finger auf, die Frau hatte den Angaben zufolge oberflächliche Schnittverletzungen am Bauch und an einem Unterarm. Die Frau kam ins Krankenhaus, der Mann verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.