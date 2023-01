Am Donnerstagabend lief ein 15-jähriger, junger Mann in der Wiesenstraße hinter einem streitenden Pärchen her. Unvermittelt und ohne besonderen Grund habe der Mann sich plötzlich umgedreht und dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Pärchen entfernte sich dann in Richtung Winzler Straße. Folgende Beschreibungen wurden abgegeben: Der Mann war etwa 180 Zentimeter groß, kurze Haare, Vollbart, schwarze Jacke, ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild, alkoholisiert. Die Frau war schlank, trug ockergelbe Leggings und hatte eine weiße Tasche dabei. Möglicherweise unterhielten sich die beiden in einer Sprache, die als osteuropäisch empfunden wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. rhp