Am Donnerstag um 15.10 Uhr betrat wurde eine Bäckerei in der Heltersberger Hauptstraße überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein bislang unbekannter Mann die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Die Frau reagierte besonnen und kam der Forderung nach. Der Täter konnte unerkannt mit Bargeld in dreistelliger Höhe sowie Tabakwaren im dreistelligen Wert flüchten. Die Angestellte wurde bei der Tat nicht verletzt. Der Täter soll etwa 50 Jahr und 1,80 Meter groß sein, einen Bauchansatz und eine auffällige Nase haben. Der Räuber trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen medizinischen Mundschutz, eine schwarzer Lederjacke, helle Jeans und dunkle Schuhe. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.