Am Montag gegen 14.45 Uhr ist es zwischen einem 20-jährigen, aus der Nähe von Bad Kreuznach stammenden Kunden und Mitarbeitern eines Elektro-Marktes in der Zweibrücker Straße zu Streitigkeiten gekommen. Der Grund waren Meinungsverschiedenheiten über einen Handyvertrages. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung drohte der Mann mehrfach mit der Zündung einer Bombe, die sich angeblich in seinem mitgeführten Rucksack befinden sollte.

Der junge Mann wurde sehr schnell und widerstandslos von zuvor in der Nähe ermittelnden Kriminalbeamten der Kriminalinspektion Pirmasens auf dem Parkplatz des Elektro-Marktes festgenommen, nachdem er von mehreren Mitarbeitern des Marktes bereits aus dem Gebäude gedrängt worden war.

In dem Rucksack des Mannes haben die Polizeibeamten bei der Durchsuchung jedoch keine Bombe gefunden. Bei seiner Vernehmung auf der Dienststelle gab der 20-Jährige an, dass er die Drohung zu keiner Zeit Ernst gemeint hätte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.