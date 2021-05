Einer der renommiertesten deutschen Sportwissenschaftler und einer der besten Sprinter der 1960er- und 1970er Jahre kommt aus Fischbach bei Dahn: Manfred Letzelter, ehemals Hallen-Weltrekordler über 200 Meter. Auch mit 80 Jahren nimmt der Sport im Leben des ehemaligen FKP-Fußballers eine wichtige Rolle ein. Und er hat einen Wunsch, der sich aber nicht erfüllen lässt.

Generationen von Sportstudenten lehrte der aus dem Wasgau stammende Universitätsprofessor Trainings- und Bewegungswissenschaft. Zu seinen mehr als einem Dutzend Publikationen gehört das seit Jahrzehnten als Standardwerk geltende Buch „Trainingsgrundlagen“ mit einer Auflage von 120.000 Exemplaren. Das Standardwerk für viele Sport-Gymnasiasten wurde weltweit in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

Volksschule in Petersbächel

Seinen ersten eigenen Unterricht bekam Manfred Letzelter in der Nachkriegszeit an der Volksschule im Fischbacher Ortsteil Petersbächel. In einem Raum seien alle Schüler von der ersten bis zur achten Klasse unterrichtet worden, erzählt Letzelter und fügt hinzu: „Schön war’s.“

Nach vier Volksschuljahren machte er sein Abitur in Pirmasens am Altsprachlichen Gymnasium (heute Immanuel-Kant-Gymnasium). Anschließend studierte an der Universität Freiburg Leibeserziehung, wie man damals ein Sportstudium nannte, sowie Politik, Pädagogik, Philosophie und Politikwissenschaften. 1974 promovierte er im österreichischen Graz.

Wettrennen gegen Auto

Noch gut erinnert er sich an seine Anfänge als Leichtathlet. Als Zwölfjähriger sprintete er gegen das Auto seines Vaters. Das Rennen Mensch gegen Maschine gewann der junge Manfred Letzelter. Das Talent zum Sprinter war entdeckt. Doch das Kicken beim FC Fischbach, wo er den Sprung in die Jugend-Südwestauswahl schaffte, und ab dem 15. Lebensjahr beim FK Pirmasens behielt zunächst Vorrang: „Als Schüler und Jugendlicher war ich immer nur nach dem Ende der Fußballsaison Leichtathlet.“

Mit 18 hörte er als FKP-Fußballer auf, spielte später nur noch gelegentlich in Universitätsmannschaften oder beim FC Fischbach. Dem Fußball ist er aber bis heute als Zuschauer treu geblieben. „Ich verfolge noch immer die Spiele des FKP, und hin und wieder zieht es mich in Mainz als Fan der Nullfünfer ins Stadion“, sagt Letzelter.

Clausens großer Coup

Mit 19 sprintete er die 100 Meter zum ersten Mal unter elf Sekunden. „1972 überredete ich meinen zwei Jahre älteren Freund Robert Klein zu einem Wechsel vom FKP zum TV Clausen, denn auch dort gab es zwei schnelle Sprinter. In der Besetzung Letzelter, Cronauer, Augustin und Klein wurden wir im ersten Rennen Pfalzmeister über 4x100 Meter. Im zweiten, dem Vorlauf der deutschen Meisterschaft in Hamburg, qualifizierte sich dieser Dorfverein für den Zwischenlauf, wo wir dann auch den Sprung in den Endlauf packten und den fünften Platz erreichten“, berichtet Letzelter vom leichtathletisch größten Erfolg in der Geschichte des TV Clausen.

Deutscher Meister mit Roos

Ab 1966 startete Letzelter für den USC Mainz. Dort sollte er seine erfolgreichste Zeit haben, obwohl er wegen diverser Verletzungen und wegen seines Jobs als Diplom-Sportlehrer am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium 1967/68 ernsthaft überlegte, seine Sprinterkarriere zu beenden. Doch 1969 gelang dann der ersehnte Titelgewinn. Mit der Mainzer Staffel, zu der auch der aus Thaleischweiler-Fröschen stammende Bernd Roos gehörte, wurde er Deutscher Meister über 4x100 Meter.

1970 war Letzelters großes Jahr. Alle seine Bestzeiten – 10,1 Sekunden (Kunststoffbahn) und 10,2 Sekunden (Aschenbahn, deutscher Hochschulrekord) sowie 21,0 Sekunden (Aschenbahn) über 200 Meter – erzielte er in dieser Saison. Und er stellte in Berlin unter ganz besonderen Bedingungen mit 21,5 Sekunden einen 200-Meter-Hallenweltrekord auf: „Auf Holzböden waren Startblöcke nicht möglich. Ich hatte Bahn vier und musste kurz nach dem Start bergauf in die Kurve laufen. Aber das machte mir nichts aus, ich konnte gut Kurven laufen.“

Olympia-Dritten besiegt

Außerdem lief er Bahnrekord in Las Palmas und schlug beim internationalen Sportfest in Mainz den Olympia-Dritten von 1968, den US-Amerikaner Charles Greene. 1971 folgte mit dem USC Mainz, dessen Ehrenmitglied er ist, ein Europarekord für Vereinsmannschaften über 4x100 Meter in 39,46 Sekunden.

Manfred Letzelter war damals ein Top-Sprinter, aber zugleich auch Trainer. „Meine damalige Freundin Helga Kriess wechselte 1966 mit mir und meinem Staffelkameraden Dieter Augustin nach Mainz. Unter meiner Anleitung wurde sie mehrfache Landesmeisterin und Deutsche Hochschulmeisterin im Hürdenlauf und Hochsprung sowie im Fünfkampf 1967 Fünfte der Studentenweltmeisterschaft. 1969 sprang sie als erste Deutsche den Fosbury-Flop. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften wurde sie höhengleich Zweite, wobei sie während des Wettkampfs noch am Hürdenendlauf teilnahm“, sagt Letzelter. Die beiden heirateten. 1970 sprang sie als Helga Letzelter deutschen Rekord (1,73 Meter). Mit der Geburt des Sohnes Stefan im Jahr 1971 war ihre Hochsprunglaufbahn beendet. Sie wurde Professorin für Sportwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

„Der größte Tag“

Manfred Letzelter coachte auch seinen jüngeren Bruder Harry, der zum deutschen Jahresbesten im Hürdenlauf avancierte, und seinen Sohn Stefan. Dieser wurde 1998 Deutscher Meister über 400 Meter. „Das war für mich der größte Tag“, betont der stolze Vater. Stefan Letzelter startete auch bei der Europameisterschaft und beim Weltcup. Manfred Letzelter: „Damit hatte die ganze Familie die Ehre, Deutschland international zu vertreten.“ Sein Sohn war sieben Jahre lang Athletensprecher der Nationalmannschaft und Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees. Er schloss wie sein Papa die Promotion als Sportwissenschaftler mit „summa cum laude“ ab und doziert heute als Professor an der Leibniz-Universität Hannover.

Top-Dreispringer trainiert

Seine sportlich größten internationalen Erfolge als Trainer erzielte Manfred Letzelter mit dem brasilianischen Dreisprung-Weltrekordler Joao Carlos de Oliveira.

Manfred Letzelter ist schon lange in Mainz zu Hause, kommt immer wieder gerne in die Südwestpfalz. „Leider sind die meisten meiner damaligen Mitspieler beim FC Fischbach verstorben, aber einige Verwandte wohnen noch in der Südwestpfalz. Wenn ich sie besuche, nutze ich die Gelegenheit auch gerne, um mit meinem Sohn oder meinem Bruder zu den nahen Burgen zu wandern“, erzählt er.

Wer glaubt, Manfred Letzelter ruhe sich als 80-Jähriger auf Erfolgen früherer Zeiten aus, sieht sich getäuscht. Sport ist das Lebenselixier Letzelters, der 2005 nach 32 Jahren als Professor der Mainzer Gutenberg-Universität emeritiert wurde. „Dreimal wöchentlich Krafttraining und Fahrradfahren auf dem Ergometer, ab und zu Golfen“, so halte er sich heute fit. Mit 67 Jahren habe er als Golfer noch ein Handicap von sieben gehabt.

Wunsch eines Ex-Sprinters

Gemeinsam mit seinem Sohn Stefan hat Manfred Letzelter gerade das Buch „Statistik für Sportstudierende“ verfasst. Daneben ist er ein gefragter Redner und Interviewpartner rund um die Trainingslehre. Auf die Frage, was er sich wünsche, lautet seine spontane Antwort: „Ich würde gerne mit meiner Leistungsfähigkeit von früher 200 Meter auf einer Bahn von heute laufen und schauen, wie schnell ich wäre.“