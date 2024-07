Wer als gewähltes Mitglied in einem Kreistag, Stadt- oder Verbandsgemeinderat sitzt, macht das ehrenamtlich. Das heißt aber nicht, dass gar kein Geld an die Mandatsträger fließt. Aber wer bekommt was? Die RHEINPFALZ hat in der Südwestpfalz nachgefragt.

Wer sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert, macht das in aller Regel gerne und aus Überzeugung – und vor allem freiwillig. Nichtsdestotrotz investieren die Mandatsträger