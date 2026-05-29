Jürgen „Chick“ Kölsch war der Macher von „Rock im Wald“. Heute managt er die Musiktouren und den FK Pirmasens. Am Samstag wird der FKP-Präsident 60.

Das 10.000-Zuschauer-Spiel im vergangenen August in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Hamburger SV war für den Oberligisten FK Pirmasens eine enorme organisatorische Herausforderung – für seinen Präsidenten Jürgen Kölsch zwar auch, aber da er schon Konzerte von Joe Cocker, Bob Geldof, Peter Maffay, Seeed, BAP und The Beatsteaks gewuppt hatte, kannte er sich mit Events in dieser Dimension bestens aus.

Jürgen Kölsch, den seine Freunde nur „Chick“ rufen, wuchs in Erlenbrunn auf, spielte dort im Sportverein „relativ erfolgreich“ Tischtennis und Fußball („ich war mal Torschützenkönig der zweiten Mannschaft“). Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium und einer Lehre als Bankkaufmann bei der Sparkasse arbeitete er in der Werbeabteilung des Pirmasenser Schuhunternehmens Kangaroos. Dessen Chef, der Kunstfreund Bernd Hummel, startete 1994 in dem von ihm sanierten Neuffer am Park mit A.R. Penck eine Ausstellungsserie hochrangiger, moderner Künstler. Jörg Immendorf, Christo, Markus Lüppertz, James Rizzi oder Gunter Sachs sollten folgen. Einer der Macher im Hintergrund: Jürgen Kölsch.

Pur, BAP und Maffay

Im Hintergrund agiert er ohnehin am liebsten. Schon vor den Kunstausstellungen hatte er mit dem Kulturverein Perspektive, dem Stadtjugendamt und später auch mit RPR das Festival „Rock im Wald“ auf dem Erlenbrunner Sportplatz aufgezogen. Was klein begann mit Fat Rat um Sänger Ralf Maxstadt (heute FKP-Aufsichtsratsmitglied) und den Rodgau Monotones um den späteren Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim wurde ein ganz großes Ding. Mit Pur wurde die 2000-Besucher-Marke übersprungen, bei Manfred Mann und seiner Earth Band waren es dann über 4000, bei BAP über 6000 und bei Peter Maffay gar über 8000. Sir Bob Geldof sang auf dem damaligen Hartplatz sein legendäres „I don’t like Mondays“ und trank danach „im Sonnenblumen-Sakko und in Unterhosen“ Whiskey mit Kölsch, Joe Cocker gab ein grandioses Konzert, „wobei er erst auf die Bühne geführt werden musste“. Von der Erlenbrunner Bühne stürzte Jule Neigel. Auch Seeed mit Peter Fox und The Beatsteaks kamen in den Pirmasenser Vorort.

War in die Organisation und ins Marketing von etlichen hochkarätigen Ausstellungen im Pirmasenser Neuffer wie dieser des US-Pop-Art-Künstlers Mark Kostabi involviert: Jürgen Kölsch mit seiner Frau Isabel. Foto: kölsch/oho

Kölsch machte sich selbstständig, gründete die Werbeagentur Unicorn & Chick – und kam über den damaligen Präsidenten Emil Schweitzer zum FK Pirmasens. „Ich sollte die Werbung machen, dann wurde ich Aufsichtsrat, und 2015 war ich einer von vier Präsidenten“, blickt er zurück. Der FKP sollte sein „Herzensverein“ werden, wie er sagt. Der Verein ist für ihn wie eine zweite Familie, sagt der Vater eines 21-jährigen Sohnes, der „seit über 30 Jahren“ mit seiner Ehefrau Isabel zusammen ist. Auch wenn es mit der Oberliga-Meisterschaft in dieser Saison wohl nicht klappt – dazu müsste der FKP am Samstag (Anstoß: 15 Uhr) sein Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal gewinnen und zugleich der 1. FC Kaiserslautern II im Fritz-Walter-Stadion gegen Schlusslicht FV Eppelborn verlieren – und die U19 unter dramatischen Umständen hauchdünn die Qualifikation für die DFB-Nachwuchsliga verpasste, sei der schuldenfreie, auf die eigene Jugend setzende Verein „auf dem richtigen Weg“.

Geburtsfeier vertagt

Ein Familienunternehmen ist auch die Event-Agentur „Musiktouren“, mit der der Wahl-Rodalber, unterstützt von Frau Isabel und Sohn Leo, die Hexentour, die Kneipen-Kultour, das Rodalber Grünesputsche-Fest und vieles mehr veranstaltet. Am Samstag wird Jürgen Kölsch 60. Weil der FKP an diesem Tag sein letztes Oberliga-Saison-Heimspiel hat und er da – natürlich – in der Organisation gefragt ist, feiert er am Sonntag im Klub-Treff des Framas-Stadions seinen Geburtstag.

FKP-PERSONALIEN

Mit Manuel Grünnagel kann der FK Pirmasens am Samstag ins letzte Oberliga-Saisonspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal gehen. Der Rechtsverteidiger, der im Verbandspokalfinale nach seiner Auswechslung die Rote Karte gesehen hatte, wurde zwar für zwei Spiele gesperrt, doch bezieht sich diese Strafe auf den Pokalwettbewerb der nächsten Saison. Vor dem Anpfiff um 15 Uhr verabschiedet der FKP die Spieler Dennis Krob (zum FC Emmelshausen-Karbach) Jonas Vogt (FV Dudenhofen), Torben Kirch (TuS Hohenecken) und Grischa Walzer (Karriereende) sowie den Trainer des Verbandsligateams, Jens Mayer. Miguel Deho soll künftig Führungsspieler und Co-Trainer des FKP II sein. Mehr zum letzten Oberliga-Spieltag