„Boxen in Pirmasens“, die zweitägige Veranstaltung des BC Pirmasens, verlangt nicht nur den Helfern einiges ab. Wie die motivierten Lokalmatadore abgeschnitten haben.

Die Wasgauhalle als Box-Arena: Zwei Boxringe, ein vereinseigener und ein geliehener, stehen an diesem letzten April-Wochenende inmitten dieser Messehalle. „Boxen in Pirmasens“ heißt die zweitägige Veranstaltung des BC Pirmasens. Für den korrekten Ablauf sorgen insgesamt acht Ringrichter, dazu noch zwei Supervisors, jeder an einem Ring. Einer der Supervisors ist Johann Gretschmann aus Speyer. Er prüft unter anderem, ob das sportliche Geschehen im Ring und am Rande des Rings den Regularien entspricht. Er lobt das Verhalten der Boxer im Ring als „sportlich fair“.

Einer derjenigen, die im weißen Hemd mit Fliege und schwarzen Hosen im Ring stehen, ist Christov Rumen. Der mehrfache bulgarische Meister in unterschiedlichen Gewichtsklassen, mit der Erfahrung von über 200 Kämpfen ausgestattet, fungiert als Kampfrichter. Der 64-jährige Mainzer ist zum zweiten Mal nach 2024 in Pirmasens. „Stark organisiert, ein richtiges Mammutprogramm, Hut ab“, sagt er. In Zahlen ausgedrückt: Am Samstag gibt es für die insgesamt etwa 300 Zuschauer 48 Kämpfe, 24 in jedem Ring zu sehen, am Sonntag stehen weitere 42 Kämpfe auf dem Programm.

Rund 50 Vereinsmitglieder im Einsatz

Rund 50 Vereinsmitglieder in einheitlichen Shirts sorgen für den reibungslosen Ablauf, vom Schaschlik-Grillen bis zum Auf- und Abbau der Boxringe. Die 16-jährige Emelly Weisbeck und ihre Freundin Diana Schlosser (17) verkaufen Kuchen und Kaffee. Die Elftklässlerin Weisbeck hat früher auch geboxt, ihr Vater Konstantin ist einer der Trainer des Boxclubs.

Derweil bereitet sich Kaan Karalar auf seinen Kampf vor. Der 16-Jährige ist amtierender südwestdeutscher U19-Meister im Mittelgewicht (bis 75 Kilogramm) und möchte seine Kampfbilanz – fünf Siege, fünf Niederlagen – aufpeppen. „Ich habe meinen Gegner analysiert. Ich muss auf Distanz bleiben und schlau boxen“, lautet seine Taktik. Vier Kilogramm musste der Pirmasenser mit türkischen Wurzeln diese Woche abnehmen, um in seiner Klasse zugelassen zu werden. Der 1,82 Meter große Athlet steigt in den Ring, begleitet vom tosenden Applaus seiner Fans. Auf Handys wird sein Kampf aufgenommen. Sein Gegner Thaer Miaari vom Fight Team Gypsy agiert schnell und setzt immer wieder Treffer ins Gesicht und zum Körper. „Lauf in die andere Richtung!“, ruft Vitali Litz zu. Der Vorsitzende und Trainer des Boxclubs Pirmasens kann aber nicht verhindern, dass die Punktrichter am Ende einstimmig Miaari zum Sieger küren. Die Enttäuschung bei Karalar ist groß.

Technischen K.o. vermieden

Für den BCP tritt auch Kacper Piter an. Dem 16-Jährigen, seines Zeichens Vize-U19-Südwestmeister im Halbmittelgewicht (bis 70 Kilo), steht Kenzo Ippolito vom Boxclub Esch gegenüber. „Ich kenne ihn nicht“, sagt der 1,86 Meter große Pirmasenser. Von 13 Kämpfen hat Piter vier gewonnen. „Ich versuche, meine Reichweite zu nutzen“, verrät er seine Taktik. Im drei Runden langen Kampf dominiert der Luxemburger nach Belieben das Geschehen im Ring. „Kacper, zwei Hände, direkt!“, ruft Coach Litz. Doch sein Schützling wird zweimal angezählt. Es geht rein darum, die Kampfdauer zu überstehen. Das gelingt Piter mit eisernem Willen. Wäre er noch einmal angezählt worden, wäre das als technischer K.o. gewertet worden. In den „Katakomben“ spendet ihm seine Freundin nach dem verlorenen Fight Trost. Der gegnerische Trainer, Jean Marie Ersfeld, stellt nach dem Kampf fest: „Sie müssen beide noch Erfahrung sammeln, aber der Pirmasenser hat es geschafft, über die Zeit zu kommen – Respekt!“

Am Sonntag kämpfen zwei weitere Pirmasenser. Kevin Klein unterliegt im Cruisergewicht, der zwölfjährige Kryloo Andronov verliert im Fliegengewicht.