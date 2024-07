Sie haben sich vor 60 Jahren für ein Leben mit Gott entschieden und ihre Kraft und Energie den Armen und benachteiligten Kindern in Pirmasens gewidmet. In einem Gespräch mit der RHEINPFALZ haben Schwester Antonella (85) und Schwester Engeltraud (84) über ihre Berufung, die Hindernisse, die sie beim Eintritt in den Orden überwinden mussten, und ihre langjährige soziale Arbeit erzählt.

Es ist fast eine „Diamantene Hochzeit“, die Maria Weber (Antonella) und Christa Ruffing (Engeltraud) vor einigen Tagen im Mutterhaus der „Armen Franziskanerinnen von der