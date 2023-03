Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon 2019 gab es eine Ausstellung samt Katalog über die Künstlerkolonie Obersteinbach. Nun findet beides eine Fortsetzung. Eine wichtige Rolle dabei spielt Bernhard Bonkhoff. Die neue Ausstellung öffnet Ende August in Dahn.

Obersteinbach ist eine elsässische Gemeinde an der Grenze zur Südwestpfalz mit etwas mehr als 200 Einwohnern. Der heute 68-jährige Bernhard Bonkhoff lebt in Homburg, ist aber in besonderer