Das Troisdorfer Unternehmen Profine, das in Pirmasens und Berlin Produktionsstätten hat, will ein Großprojekt in Südkorea verwirklichen. Laut einer Firmenmitteilung handelt es sich dabei um den größten Einzelauftrag in der Geschichte der Firma.

Nach einer intensiven Planungsphase sei es der Profine Group gemeinsam mit ihrem Partner WooshinWin gelungen, ein bedeutendes Großprojekt in Südkorea an Land zu ziehen. Das „One Bailey Project“ des Samsung Konzerns sei der größte Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte von Profine. Der Hersteller von Kunststoff-Profilen und Sponsor des Bundesligisten Mainz 05 spricht von einem Projekt im zweistelligen Millionenbereich.

Bei dem Bauvorhaben drehe es sich um einen exklusiven Apartment-Komplex im Großraum Seoul, der circa 3000 Wohnungen mit jeweils sieben bis acht Fenstern umfasst. Die rund 23.000 Elemente werden von Profine gefertigt. Der Bauherr habe sich für die Systeme des Unternehmens entschieden, weil die eine „exzellente Wärmedämmung“ hätten. Außerdem habe der Bauherr hohe Anforderungen an Design und Farbe. Die ersten Schiffscontainer mit Profilen aus deutscher Produktion sollen im ersten Quartal 2022 verladen werden. Realisiert wird der Auftrag im Laufe des Jahres 2022.

Zum Unternehmen



Die Profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und Trocal an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit über 3000 Mitarbeiter, davon 1200 in Pirmasens. 700 Millionen Euro Umsatz hat die Profine-Gruppe im vergangenen Jahr gemacht.