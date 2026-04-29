In Pirmasens wird mit bunten Lichtern und rasanten Fahrten Maimarkt gefeiert. Eine Schausteller-Familie kommt seit über 40 Jahren her – und bringt einen Dauerbrenner mit.

Schon seit vergangener Woche rollen Transporter, Lkw und Wohnwägen auf den Pirmasenser Messplatz. Sie sind Jahr für Jahr ein verlässlicher Vorbote dafür, dass der Maimarkt unmittelbar vor der Tür steht. Schon am Donnerstag, 30. Mai, geht es los: Der offizielle Startschuss für das Volksfest fällt um 18 Uhr mit dem Fassanstich.

Seit Montag ist Frank Spangenberger in der Stadt. „Seit ich denken kann, komme ich zum Maimarkt nach Pirmasens“, sagt der 57-Jährige. „Mindestens 40 Jahre – nein, das müssen schon über 40 sein“, ergänzt er. Spangenberger ist Teil einer waschechten Schausteller-Dynastie. Er selbst leitet den Familienbetrieb in fünfter Generation – seine beiden Söhne stehen schon bereit, um das Geschäft fortzuführen.

„Wir kommen gerne her“

Im Schlepptau hat der Schausteller zwei Fahrgeschäfte: der Break Dancer und die XXL-Schaukel Chaos. „Der Break Dancer ist hier ein echter Dauerbrenner und längst Kult“, sagt Spangenberger nicht ohne Stolz.

Die Familie und ihre beiden Karussels kommen beim Pirmasenser Maimarkt traditionell frisch aus der Winterpause. „Der Auftakt ist für uns immer der Ostermarkt in Saarlouis – also ein Heimspiel“, erzählt der 57-jährige Saarländer. Die Fahrt nach Pirmasens ist dementsprechend überschaubar. „Wir kommen als Familie gerne her. Das ist für uns im Mai immer eine wichtige und lukrative Veranstaltung“, betont er.

Zehn Mann und zwei Tage für Aufbau

Inklusive Reinigung und sämtlichen Kleinigkeiten seien zwei Tage nötig, um die beiden Fahrgeschäfte aufzubauen, berichtet Spangenberger. Dafür sind einige fleißige Hände nötig: „Insgesamt sind wir zehn Mann für die zwei Karusells – und da packen auch der Chef und der Junior-Chef mit an.“ Ein Sonderlob hat der 57-Jährige für die Pirmasenser Stadtverwaltung übrig: „Die Stadt ist sehr kulant. Wir bekommen für den Auf- und Abbau vor und nach dem Markt sehr viel Zeit. Das gibt es nicht oft.“

Frank Spangenberger ist es wichtig, seine Preise stabil zu halten. „Es ist schwer, eine Karusselfahrt zu bepreisen, man muss die Gesamtbetriebskosten im Blick haben“, sagt er. Eine Fahrt mit der Chaos-Schaukel koste fünf Euro, für den Break Dancer werden 4,50 Euro fällig. „Wir haben unsere Preise seit fünf Jahren nicht erhöht. Das bleibt auch in diesem Jahr so – obwohl alles teurer wird“, so Spangenberger.

Das sei entscheidend, um den Volksfestcharakter von Veranstaltungen wie dem Maimarkt beizubehalten. „Ich kann die Leute, die auf die Kirmes gehen, nicht mit teuren Preisen bestrafen“, betont der Schausteller.

Maximal 300 Kilometer

Beim Grenadiermarkt im September wird die Familie Spangenberger nicht auf dem Pirmasenser Messplatz dabei sein. „Leider“, sagt Spangenberger. Im Herbst seien sie aber generell eher selten hier, ergänzt er. Und das sei auch gut so: „Es ist wichtig, dass es Wechsel bei den Fahrgeschäften gibt, um beide Veranstaltungen attraktiv zu halten.“

Bis zum Winter werden die Spangenbergers auf etlichen Veranstaltungen im Südwesten der Republik unterwegs sein. „Wir beschränken uns auf vier Bundesländer – Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg – und fahren maximal 300 Kilometer. Ansonsten würden die Transportkosten den Rahmen sprengen“, sagt der 57-Jährige.

Krämermarkt und Feuerwerk

Neben den beiden Attraktionen von Frank Spangenberger werden auf dem Messplatz unter anderem das Riesenrad „Alte Liebe“, die Berg- und Talbahn „Tarantella“ und ein Kettenkarussel zu finden sein. Die Boxbahn darf selbstverständlich nicht fehlen.

Für kleine Besucher gibt es beispielsweise die Kinderschleife „Happy Car“ und die „Kinderwelt“, bei der Hobby-Piloten sprichwörtlich in die Luft gehen können.

Am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Mai, wird die Veranstaltung traditionell durch den Krämermarkt ergänzt, bei dem mehr als 50 fliegende Händler ihre Waren anbieten. Zum Finale gibt es am Sonntag, 10. Mai, gegen 22 Uhr ein Abschlussfeuerwerk.

Info

Der Maimarkt beginnt am Donnerstag, 30. April, um 18 Uhr mit dem Fassanstich und endet am Sonntag, 10. Mai, gegen 22 Uhr mit einem Feuerwerk. Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Mai, ist Krämermarkt, am Donnerstag, 7. Mai, Familientag mit reduzierten Fahrpreisen.

Der Maimarkt ist täglich ab 14 Uhr geöffnet, Imbissbetriebe öffnen in der Regel bereits ab 12 Uhr. Freitags und samstags schließt der Markt jeweils um 23 Uhr an den übrigen Tagen jeweils um 22 Uhr.