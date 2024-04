Am 26. April startet der Pirmasenser Maimarkt. Die Stadt Pirmasens kündigt einige Neuheiten an. Die altbekannten Attraktionen seien natürlich auch dabei. Zum Programm gehören Walking Acts am Familientag, der Krämermarkt und ein Höhenfeuerwerk.

Mit dem Fassanstich wird am Freitag, 26. April, um 18 Uhr der Pirmasenser Maimarkt eröffnet. „Neuheiten und Nostalgie“ sollen dabei laut der Stadt Pirmasens auf die Besucher warten. Die dürfen sich in diesem Jahr auf drei neue Attraktionen freuen: Neben dem Virtual Movie Shuttle sorgt die Karussellneuheit „Mama Caramba“ für Nervenkitzel. Die Fahrgäste können sich in der drehenden und hüpfenden Rundgondel voll und frei schwingend den Fliehkräften hingeben. Mit der Berg- und Talbahn „Olympia Express“ kehrt ein Klassiker für die ganze Familie auf den Messplatz zurück.

Unter den anderen Attraktionen sind – nach zwei Jahren Abstinenz wieder – die „Chaos“-Schaukel, die Gäste 22 Meter hoch in die Luft schleudert, außerdem Autoscooter, „Break Dancer“ und das 20 Meter hohe Riesenrad „Alte Liebe“. Der Biergarten wird geöffnet haben, außerdem gibt es allerlei Süßigkeiten- und andere Essensstände. Zusätzlich haben vier Gastronomiebetriebe geöffnet.

Höhepunkte des Maimarktes sind der Krämermarkt mit mehr als 60 fliegenden Händlern, die nächste Woche Dienstag und Mittwoch Waren für Heim, Haus und Garten anbieten. Am Donnerstag ist Familientag mit reduzierten Fahrpreisen und anderen Angeboten. Es werden beliebte Comic-Figuren als Walking Acts über den Festplatz laufen. Zum Finale am Sonntagabend, 5. Mai, verwandelt ein Höhenfeuerwerk den Himmel über dem Messplatz in ein Meer aus Lichtern und Farben.

Die Maimarkt-Termine

Freitag, 26. April, 18 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich.

Dienstag und Mittwoch, 30. April und 1. Mai: Krämermarkt.

Donnerstag, 2. Mai: Familientag.

Sonntag, 5. Mai, gegen 22 Uhr: Höhenfeuerwerk.