Auf dem Pirmasenser Maimarkt wird kein Joint herumgereicht. Dezernent Denis Clauer hat am Mittwoch ein Cannabisverbot für den Messplatz während des Jahrmarktes erlassen.

Die Stadtverwaltung beklagt, dass die bisherigen Regelungen des Gesetzgebers viel Interpretationsspielraum lassen, was gerade beim bevorstehenden Maimarkt zu großer Unsicherheit geführt habe. Schausteller und Gastwirte sähen hier eine Regelungslücke und wüssten nicht, wie sie sich gegenüber kiffenden Gästen verhalten sollten. „Nachdem sich auf dem Maimarkt regelmäßig Kinder und Jugendliche auf engstem Raum aufhalten, hat sich die Stadtverwaltung entschlossen, ein Konsumverbot für den Maimarkt auf dem Meßplatz und die umliegenden Straßen zu erlassen“, teilte am Mittwoch die Pressestelle des Rathauses auf Anfrage mit. Ziel sei der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Außerdem solle Rechtssicherheit geschaffen werden. Geregelt hat dies das Ordnungsamt mit einer Allgemeinverfügung.

Wer dennoch auf dem Maimarkt oder den angrenzenden Straßen Cannabis konsumiert, riskiere ein Zwangsgeld in Höhe von 100 Euro. Ordnungsamt und Polizei bestreifen während des Volksfestes den Meßplatz regelmäßig, kündigte die Pressestelle an. „Im Sinne des Jugendschutzes möchten wir für alle Beteiligten klare Verhältnisse auf dem Maimarkt schaffen“, so der zuständige Dezernent Denis Clauer. Die Stadtverwaltung behalte sich zudem vor, entsprechende Regelungen auch bei anderen Veranstaltungen oder für bestimmte öffentliche Bereiche zu erlassen.