Der Pirmasenser Maimarkt biegt auf der Zielgeraden ein. Am Donnerstag, 7. Mai, ist Familientag auf dem Messplatz an der Blocksbergstraße. Die Fahr- und Belustigungsgeschäfte locken laut einer Mitteilung der Stadt mit reduzierten Preisen, die übrigen Marktbeschicker offerieren Sonderangebote. Das Volksfest endet am Sonntag, 10. Mai, mit einem Feuerwerk. Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, verwandelt sich der Himmel über dem Winzler Viertel in ein Meer aus Lichtern und Farben. Zu den Attraktionen gehören die Fahrgeschäfte „Break Dance“, die XXL-Schaukel „Chaos“, die Berg-und Talbahn „Tarantella“ sowie das Riesenrad „Alte Liebe“ und ein Kettenflieger. Eine Schausteller-Familie kommt seit über 40 Jahren her und hat erzählt, warum sie die Preise nicht erhöht.