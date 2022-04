Endlich wieder Zuckerwatte, Riesenrad und Autoscooter: Der Pirmasenser Maimarkt feiert sein Comeback. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause laden Stadt und Schausteller zum Volksfest auf dem Meßplatz ein. Der Startschuss für das bunte Treiben fällt am Freitag.

Der Pirmasenser Maimarkt meldet sich nach zwei Jahren Pause zurück mit bekannten Klassikern und einigen Neuheiten, darunter Live-Musik im Biergarten, Krämermarkt und Höhenfeuerwerk.

Einen Adrenalin-Kick verspricht die XXL-Schaukel „Chaos“. Die Gondeln der sechs Ausleger des spektakulären Karussells bieten Platz für 24 Wagemutige. Mit einer Neigung von bis zu 120 Grad schwingt das Pendel bis zu 22 Meter hin und her und dreht sich dabei noch um die eigene Achse. Rund 60 Tonnen bringt der Stahlkoloss auf die Waage. Ein zeitloser Dauerbrenner auf dem Meßplatz an der Blocksbergstraße ist der Autoscooter. Zu aktuellen Charts können Fahrgäste über die 36 mal 15 Meter große Piste brettern.

„Break Dance“ und „Alte Liebe“

Kultstatus genießt der „Break Dance“. Auf einer rotierenden Plattform sind vier Ausleger montiert, auf denen 16 schräg angehängte Gondeln mit maximal 24 Umdrehungen pro Minute rotieren. Echte „Break Dance“-Profis verstärken die Fliehkräfte noch durch sogenanntes Sporten, der Gewichtsverlagerung entgegen der Drehung.

Kirmes-Nostalgiker können sich einen ganz besonderen Überblick mit einer Fahrt im Riesenrad „Alte Liebe“ verschaffen. 20 Meter hoch hinaus geht es für die Gäste in den 16 offenen Gondeln. Längst zu einem echten Retro-Klassiker avanciert, stammt das Riesenrad (Baujahr 1973) aus der Fertigung der legendären Firma Schwarzkopf GmbH. Bekannt wurde der Spezialanlagenbauer mit transportablen und stationären Achterbahnen wie „Wildcat“ und „Olympia Looping“. Konstrukteur der „Alten Liebe“ ist kein geringerer als Ingenieur Werner Stengel. Der inzwischen 85-jährige Achterbahn-Papst hat mehr als 2000 Fahrgeschäfte erdacht, darunter auch die „Expedition GeForce“ im Holiday-Park in Haßloch.

Auf Berg- und Talfahrt in die Kindheit

Mit der Berg- und Talbahn „Himalaya“ kehrt nach langer Abstinenz ein echter Magnet für die ganze Familie auf den Meßplatz zurück. Die Fahrt durch eine tief verschneite Winterlandschaft weckt Kindheitserinnerungen. Das top gepflegte Karussell (Baujahr 1962) ist inzwischen ein Unikat auf Reisen. Entworfen und gebaut wurde es bei der Firma Chereau. Bis zur Stilllegung 1965 galt das Unternehmen als einer der führenden Hersteller für Schaustellerwohnwagen, Autoscooter und Fahrgeschäfte mit Sitz in Angers im französischen Loiretal.

Ein sprichwörtliches Tollhaus auf drei Etagen ist das Laufgeschäft „Rio“. Hinter der bunt bemalten Fassade mit exotischen Vögeln und leicht bekleideten Samba-Tänzerinnen aus dem brasilianischen Karneval erwartet die Besucher ein Hindernis-Parcours, der es in sich hat. Ob Schwarzlicht-Tunnel, Rollen-Teppich, Spiegelkabinett und Hängebrücke – der Weg ist das Ziel. Quasi hinter jeder Ecke gibt es ein kleines Abenteuer zu bestehen. Überraschende Effekte mit Luft, Wasser, Licht und Sound begleiten Vergnügungshungrige auf dem kurzweiligen Rundgang. Der optimale Platz für ein Selfie bietet sich in neun Metern Höhe auf einer Aussichtsplattform mit Plexiglasboden.

Gaudi für kleine Kirmesfans

Einsteigen und Spaß haben – das gilt auch für die jüngsten Besucher auf dem Pirmasenser Maimarkt. Eine Gaudi für die kleinen Kirmesfans verspricht eine Fahrt in den schnittigen Flitzern der Kinderschleife „Happy Car“. Sprichwörtlich in die Luft gehen können Hobby-Piloten in der „Kinderwelt“. Richtig austoben kann sich der Nachwuchs auf dem Bungee-Trampolin. Geschicklichkeit und Treffsicherheit sind beim Pfeilwerfen und an der Schießbude gefragt.

Ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen ist der Biergarten. Dass auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, dafür sorgen vier Gastronomiebetriebe. Den Bummel über den Rummel runden Klassiker wie Liebesäpfel, Popcorn, Gutselstangen, Magenbrot und vieles mehr ab.

Mit dem Ende der Corona-Schutzmaßnahmen, wie der weitgehenden Abschaffung der Masken- und Testpflicht, gibt es für den Maimarkt keine weiteren Beschränkungen. Das schließt aber eigenes, verantwortungsvolles Handeln nicht aus. Insbesondere in Situationen, bei denen der Mindestabstand auf dem Festgelände nicht eingehalten werden kann, sollten Masken kein Tabu sein.

Maimarkt-Termine im Überblick:

Freitag, 29. April, 18 Uhr: Offizielle Eröffnung durch einen Vertreter der Stadtspitze mit Fassanstich im Biergarten.

Freitag, 29. April, 18 bis 22 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit „DJ Freddy + Tal Ötzi“

Samstag, 30. April, 18 bis 22 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „2 Big“

Sonntag, 1. Mai, 15 bis 19 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „Happy Dance“

Montag, 3. Mai, Familientag mit reduzierten Fahrpreisen und Sonderangeboten.

Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Mai: Krämermarkt in der Blocksbergstraße. Mehr als 70 fliegende Händler bieten Waren für Heim, Haus und Garten.

Samstag, 7. Mai, 18 bis 22 Uhr: Live-Musik im Biergarten mit der Band „Zwoa Spitzbuam“

Sonntag, 8. Mai: gegen 21.45 Uhr: Höhenfeuerwerk. Zum großen Finale des Pirmasenser Maimarktes verwandelt sich der Himmel über dem Messplatz in ein Meer aus Lichtern und Farben.