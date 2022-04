Würde die Pirmasenser Partnerstadt Poissy die französische Präsidentschaft entscheiden, gäbe es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Emanuel Macron und dem Linken Jean-Luc Mélenchon. Beide erreichten in Poissy am Sonntag je 31 Prozent, wobei Macron 0,3 Prozentpunkte vor dem früheren Parteichef der Linksfront (Front Gauche) liegt. Die rechtsextreme Marine Le Pen kam in Poissy nur auf zwölf Prozent. Macron hatte seinen landesweiten Wahlkampf am 7. März in Poissy gestartet bei seinem „Freund“ Karl Olive, dem Bürgermeister der Pirmasenser Partnerstadt. Es ist in Frankreich bekannt, dass Olive einen sehr guten Draht zum Präsidenten hat. Olive wird bereits als Kandidat für einen Ministerposten gehandelt, falls Macron die Stichwahl gegen Le Pen gewinnen sollte.

Ein ganz anderes Bild als in Poissys gibt es in der direkten Nachbarschaft zu Pirmasens. Hier landete Macron in Bitsch zwar auch bei 31 Prozent, Le Pen erreichte jedoch 28 Prozent und Mélenchon nur 14,7 Prozent. In Weißenburg schaffte Macron 34,4 Prozent und Le Pen 23,8 Prozent.

Roppeviller, wo traditionell gerne Le Pen gewählt wird, hat mit 43 Prozent für die Rechtsextremistin gestimmt. Auf Platz zwei landete dort der konservativ-populistische Nicolas Dupont-Aignan mit 18 Prozent sowie auf Platz drei mit Éric Zemmour ein weiterer rechtsextremistischer Kandidat mit 16 Prozent der Stimmen. Macron kam nur auf Platz vier mit acht Prozent. Ein ähnliches Ergebnis gab es in Haspelschiedt mit 32 Prozent für Le Pen, aber immerhin 29 Prozent für Macron.

Gemäßigter votierten die Walschbronner mit 34 Prozent Macron, 32 Prozent Le Pen und auf Platz drei schaffte es mit sieben Prozent die konservative Kandidatin Valérie Pécresse von den Republikanern, die einst vom früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy gegründet wurden.