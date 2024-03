Am Donnerstagabend ist es in der Fußgängerzone zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach mehreren Hinweisen über eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern einer etwa zehnköpfigen Gruppe rückte die Polizei gegen 19.50 Uhr mit starken Kräften an. Laut Polizei wurde berichtet, dass bei dem Konflikt auch Messer eingesetzt worden sein könnten.

Ein betroffener Mann erzählte, dass er von mehreren Personen bedroht wurde, als er seine Wohnung verließ. Daraufhin floh er zurück in das Gebäude. Die Angreifer beschädigten in der Folge die Verglasung der Hauseingangstür. Eine Zeugin konnte beobachten, wo die Verdächtigen die Messer vor dem Eintreffen der Polizei versteckten. Die Beamten fanden neben zwei Messern auch eine Machete. Es ist in Pirmasens nicht er der erste Vorfall, bei dem eine Machete im Spiel war.

Die Polizei nahm die Personalien aller Beteiligten auf und brachte den Hauptverantwortlichen zur Dienststelle. Nach Abschluss der notwendigen rechtlichen Schritte wurde er vorläufig freigelassen. Als möglicher Auslöser der Gewalt wird eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung vermutet. Zu keiner Zeit habe Gefahr für die Allgemeinheit bestanden, schreibt die Polizei.